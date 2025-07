Oliver Lindellille komea sijoitus – ennätyspotti taskuun

Suomen Oliver Lindell löi nimensä suomalaiseen golfhistoriaan miesten Britannian avoimessa mestaruusturnauksessa.

Lindell käytti neljään kierrokseen yhteensä 279 lyöntiä (5 alle parin), mikä riitti jaettuun 28. sijaan, kun hän lopetti päätöspäivän urakkansa sunnuntaina.

Lindell pelasi itsensä hyville paikoille koko turnauksen ajan, mitä yhteensä 14 birdieä ja yksi eagle kuvastavat. Suomalaisen putti loisti läpi viikon, ja bogit johtuivat virheistä ennen viheriötä.

Lindellistä tuli perjantaina ensimmäinen suomalaismies, joka on edennyt ensimmäisellä yrittämällä jatkokierroksille golfin arvoturnauksessa. Loppusijoituskin on niin komea, että vain Mikko Ilonen on pystynyt parempaan. Ilonen ylsi kahdesti kymppikärkeen major-turnauksissa.

Lindell, 26, oli lajin superlupaus, joka kuitenkin jumittui vuosiksi Euroopan-haastajakiertueelle. Hän on kertonut avoimesti mediassa esimerkiksi siitä, ettei ole taloudellisesti kannattavaa tahkota haastajakisoja kausi toisensa perään.

Jos sijoitukset säilyvät muuttumattomina, Lindell tienaa Britannian avoimista noin 120 000 dollaria eli reilut 100 000 euroa. Aikaisemmin Lindellin suurin palkintopotti on ollut noin 43 000 euroa.

Maailmanlistan ylivoimainen ykkönen, Yhdysvaltain Scottie Scheffler johtaa takaysillä turvallisesti miesten golfkauden neljättä eli viimeistä arvoturnausta.