Jukka Jalonen raivostui MM-farssin jälkeen – läväytti rajun kommentin: "Kenen persettä ne nuolevat"

– Näytimme videon tuomaritarkkailijalle, joka toki on aina tuomareiden puolella riippumatta siitä, että mitä siellä tapahtuu. Eihän virheistä ikinä myönnetä mitään. Hän (tarkkailija) katsoi sen pari kolme kertaa, eikä kertaakaan osu hanskaan. Sitten hän sanoo, että se on ihan ok viheltää jäähy tuossa, kun hän luuli, että osui. Se on silloin ok. Se on sääntö, että jos luulee, että osuu, luulee, että on virhe, niin silloin voi viheltää. Sanoin, että mitä helvettiä, mitä meidän pelaaja saa tehdä, jos nostaa kaksi kertaa mailaa, eikä osu hanskaan ja tuomari luulee, että osuu hanskaan. Viheltää, kun luulee, vaikka ei osukaan. Että se ei ole sitten tuomarivirhe. Pyysimme, että voisitko sanoa, että se oli virhe. Sillehän ei voi enää mitään. Kerro nyt, että se oli virhe – että hän näki sen väärin. Täällä on kuulemma semmoinen sääntö, että voi viheltää väärin, Jalonen aloitti tykityksen.