Jo liian helppoa rahaa? Suomalaistähti takonut poskettoman tilin hetkessä

Nyt kolmatta LIV-kautta on pelattu kolmasosa eli neljä kilpailua. Samoojan sijoitukset ovat suoritusjärjestyksessä 33, 27, 47, 44.

Kiertueella on mukana 54 pelaajaa, joten suomalainen on murtautunut vain kertaalleen osallistujalistan parempaa puoliskoon. Tästä huolimatta hän on netonnut palkintorahaa huimat 589 125 dollaria eli noin 547 000 euroa reilun kuukauden aikana pelatuissa kisoissa.