Kalle Rovanperä ja muut rallitähdet nousivat barrikadeille: "Mahdoton hyväksyä"

Rallin MM-sarjan kuljettajat ja kartturit ovat julkaisseet avoimen kirjeen, jossa he kritisoivat Kansainvälisen autoliiton uutta linjausta, jonka mukaan on jaettu tuntuvia sanktioita.

Kansainvälinen autoliitto FIA alkuvuodesta uuden tiukan ohjeistuksen liiton alaisiin sarjoihin. Sen mukaan kilpailijoille voidaan mätkäistä tuntuvia, jopa sadan tuhannen euron suuruisia, sakkoja karkeasta kielenkäytöstä.

Sanktioita onkin jaeltu avokätisesti. Adrien Fourmaux sai vastikään kymppitonnin rapsun lievästä kiroilusta, ja Sebastien Ogier sai viime kauden lopussa peräti 30 000 euron sakon kritiikistään kattojärjestöä kohtaan.

Kuskit nousivat vastarintaan julkaisemalla avoimen kirjeen, jossa he toteavat yhteen ääneen, että haluavat yhteistyössä pyrkiä kohti parempaa tulevaisuutta. Kirjeen sävy kovenee alun korulauseiden jälkeen.

– Viime kuukausina vähäisistä, yksittäisistä ja tahattomista kielivirheistä määrättyjen sanktioiden ankaruus on lisääntynyt hälyttävästi. Tämä on saavuttanut tason, jota on mahdoton hyväksyä, kirjeessä sanotaan.

– Olemme vahvasti sitä mieltä, että puhekielen yleisiä ilmaisuja ei voi rinnastaa loukkauksiksi tai aggressiivisiksi teoiksi.

Kuljettajat korostavat myös sitä, että kaikki eivät puhu englantia äidinkielenään. Sen lisäksi he muistuttavat kirjeessään, että usein kommentit on annettu adrenaliiniryöpyssä heti suorituksen jälkeen

– On epärealistista odottaa täydellistä ja systemaattista tunteiden hallintaa, kirjeessä sanotaan.

Kirjeessä kuljettajat ja kartturit kyseenalaistavat vahvasti sanktiot. He esittävät myös validin kysymyksen siitä, mihin sakkorahat käytetään.

– Vaadimme suoraa kommunikaatiota FIA presidentin ja kuljettajien liiton välillä, jotta asiaan löytyy molemminpuolinen ratkaisu pikaisesti, kirjeen päätöslauselma kuuluu.

Useat rallitähdet, kuten Sebastien Ogier, Adrien Fourmaux, Kalle Rovanperä ja hänen kartturinsa Jonne Halttunen ovat jakaneet avointa kirjettä sosiaalisessa mediassa.