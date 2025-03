MM-rallin tähdet saivat tarpeekseen – "Me riskeeraamme henkemme tuolla"

Rallin MM-sarjan kuljettajat ja kartanlukijat pistivät oman järjestönsä pystyyn helmikuussa.

World Rally Drivers Alliance (WoRDA) eli MM-sarjan kuljettajayhdistys perustettiin pian Ruotsin MM-rallin jälkeen. Sysäävänä tekijänä oli Hyundai-kuljettaja Adrien Fourmaux’n saama 10 000 euron sakko.

Fourmaux käytti englanninkielistä kirosanaa arkikielisesti Ruotsin osakilpailun viimeisen erikoiskokeen maalihaastattelussa (video alla). Kansainvälinen autoliitto FIA ei katso nykyään kiroilua hyvällä, minkä takia ranskalaiskuljettajaa ojennettiin tuntuvalla sakolla.

Tapaus kuohutti MM-sarjan kilpailijoiden keskuudessa. Tähdet saivat tarpeekseen FIA:n linjauksesta ja pistivät järjestön pystyyn.

Kuskit ja kartturit olivat jo aiemmin vetäneet yhtä köyttä etenkin turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Sarjan tähdillä on käytössään oma keskustelukanava, jonka sisällä he ovat nostaneet esiin epäkohtia kisojen aikana. Esimerkiksi kauden avanneessa Monte Carlon MM-rallissa yksi erikoiskoe peruttiin, kun kuskit ja kartturit vaativat asiaa yhtenä rintamana.

Mutta lopulta omaa järjestöä varten tarvittiin täysin turvallisuuteen liittymätön asia.

– Fourmaux’n kiroilujutun jälkeen ajattelimme, että teemme ihan virallisen allianssin kuten formuloissa on. Sitä kautta koetamme vaikuttaa asioihin, jotka meidän mielestämme ovat tärkeitä, Kalle Rovanperän kartanlukijana toimiva Jonne Halttunen selvittää MTV Urheilulle.

– Varmasti yksi asia on lajin turvallisuus pätkillä. Mutta tuntuu myös siltä, että tekemistämme pätkillä koetetaan rajoittaa väärillä tavoilla, Halttunen toteaa.

FIA:n kiroilukielto on kuohuttanut rallin lisäksi myös F1-sarjan puolella. Sakot moninkertaistuvat, mikäli kilpailija ei pysty pitämään rumia sanoja sisällään. Pahimmillaan toistuvasta kiroilusta voi seurata jopa pistemenetyksiä ja kilpailukieltoa.

Kirosanat eivät ole olleet mitenkään tavattomia erikoiskokeiden maalihaastatteluissa. Pääsääntöisesti niitä on kuitenkin käytetty harmittomasti ketään loukkaamatta – kuten muun muassa Rovanperä on viljellyt shit-sanaa kuvaillessaan epäonnistunutta suoritustaan.

Halttusen mukaan kirosanojen siivoaminen maalihaastatteluista voi olla mahdoton tehtävä.

– Jos halutaan sataprosenttisesti kaunista kieltä kuultavan, ehkä haastattelulle oikea hetki ei ole heti pätkän maalissa. Sitten pitäisi odottaa media- ja huoltoalueelle tai johonkin muualle.

– Me kuitenkin periaatteessa riskeeraamme henkemme tuolla ja teemme ihan maksimaalista työtä. Ja sitten laitetaan saman tien mikki suuhun – ei siinä oikein pysty jäsentelemään ajatuksia, Halttunen huomauttaa.

Urheilun yhteydessä puhutaan usein, että lajit tarvitsevat suuria persoonia. Pätkien jälkeisissä "hikihaastatteluissa" kuljettajien persoona tulee useasti loistavasti esiin, kun tunteet ovat vielä pinnassa.

– Minä itse tykkään tässä lajista siitä, että tässä on tunteita. Jos katsotaan 20-30 vuotta taaksepäin vanhoja haastatteluja, niin ne pyörivät edelleen YouTubessa ja niitä on hauska katsoa. Minun mielestäni se on vähän hölmöä, jos meitä koetetaan liikaa rajoittaa, että mitä saa sanoa ja mitä ei, Halttunen tuumaa.