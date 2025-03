Kalle Rovanperä jyrähtää MM-rallin kohulinjauksesta: "Ei mitään järkeä"

Kalle Rovanperä pitää FIAn sakotuskäytäntöä järjettömänä.

Kuljettajat protestoivat Kenian MM-rallissa Kansainvälisen autoliiton FIAn sakotuskäytäntöä vastaan. Rallin MM-sarjan kuskien vasta perustettu järjestö WoRDA julkaisi keskiviikon testierikoiskokeen jälkeen tiedotteen, jossa ilmoitettiin, etteivät kuskit anna erikoiskokeiden jälkeen lainkaan haastatteluita tai puhuvat ainoastaan omalla äidinkielellään.

Protesti on seurausta Hyundain Adrien Fourmaux'n Ruotsin rallissa saamasta 10 000 euron sakosta, jonka FIA lätkäisi kirosanan haastattelussa lipsauttaneelle kuljettajalle.

Muiden kuskien tapaan, Toyota-tähti Kalle Rovanperä ei ole mielissään FIAn toimista. Suomalaistähden mielestä jättisakot vievät kuljettajilta mahdollisuuden näyttää oikeita tunteitaan kovan suorituksen jälkeen.

– Varsinkin nykyään kaikki menee enemmän ja enemmän samaan muottiin. Tietenkin tuollainen vielä vaikeuttaa sitä, Rovanperä sanoo MTV Urheilulle.

– Kyse ei ole siitä, että me halutaan kiroilla ehdoin tahdoin. Kyse on siitä, että me saadaan näyttää meidän oikeita tunteita. Me ajetaan ralliautolla tuolla puiden välissä täydessä adrenaliinissa, riskeerataan henkeämme, ja se on kymmenen sekuntia sen jälkeen, kun annetaan haastatteluita.

Rovanperä muistuttaa, että urheilusuorituksen jälkeen tunteet voivat olla pinnassa. Harmitus kohdistuu yleisesti omaan suoritukseen, ei muihin ihmisiin.

– Ne rangaistukset on ihan liian isoja siitä, että me ei oikeasti haukuta ketään tai oikeasti puhuta mitään törkeyksiä, Rovanperä sanoo.

– Se on joku tunteenpurkaus, ja ne sakkosummat on ihan järjettömän isoja. Ei mitään järkeä semmoisissa asioissa. Sitä vastaan nyt yritetään löytää joku kompromissi. Ei mekään haluta näyttää huonoa esimerkkiä kiroilemalla.

FIA kommentoi protestia keskiviikkona toteamalla, että se aloittaa keskustelut aiheesta kuljettajien kanssa Kenian osakilpailun jälkeen.