Tiesitkö? Euroviisujen pääsponsori on israelilainen kosmetiikkajätti: "Se on EBUn liiketoimintaa"

– Euroviisut on iso kansainvälinen juttu, ja se myydään satoihin maihin. Olemme tässä tapauksessa ikään kuin ohjelman ostaja, kuten isoissa urheilukilpailuissa.

Euroviisujen niin sanottuna pääsponsorina (englanniksi presenting partner) on israelilainen kauneudenhoitotuotteisiin erikoistunut Moroccanoil. Yhtiön logo ollut näkyvillä esimerkiksi lopputulosten yhteydessä sosiaalisen median julkaisuissa. Yhtiön tunnusväri on turkoosi.

Moroccanoil on ollut pääsponsorina vuodesta 2020 lähtien .

Kilpailun virallinen viihdeyhteistyökumppani on sosiaalisen median alusta TikTok, joka on myös ollut säännöllisesti esillä mediassa tietoturvariskiensä vuoksi. Esimerkiksi Yhdysvalloissa suunnitellaan kiinalaisomisteisen palvelun kieltämistä, EU on väläyttänyt samaa ja kokoomuskansanedustajat vaativat vastaavaa Suomessa.