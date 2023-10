Kommentti: Estonia-sarja on katselukokemuksena järkyttävä ja kuristava – mutta tässä ovat syyt, miksi se piti tehdä

Henkilökohtaista kosketuspintaa Euroopan suurimpaan rauhanajan merionnettomuuteen ei ole muuten kuin, että tiedän ainakin kahden sukulaiseni matkustaneen Estonialla ennen kuin se teki viimeisen matkansa ja myrskyinen meri nieli sen aaltoihinsa. Jo sekin on kylmäävää, että minulle läheiset ihmiset ovat kävelleet niillä laivankäytävillä, jotka nyt ovat levän peittämänä 80 metrin syvyydessä.

Estonia -sarja tuo alusta alkaen vahvasti mieleen HBO:n menestyssarja Chernobylin . Samankaltainen kohtalokas, painava tunne on läsnä ensimmäisestä kohtauksesta lähtien.

Filmimäinen kuvaus ja painostava äänimaailma vievät katsojan aikakoneen lailla 1990-luvulle. Valittu musiikki osoittaa myös osassa kohtauksia hyvin vahvasti, että kyseessä on suomalainen tuotanto. Esimerkiksi Utön saarelta kuvatut kohtaukset tuovat mieleen suomalaiset sotaelokuvat ja niiden surumielisyyden, joka on omintakeisesti myös hyvin kaunista.

Sarjan alussa onnettomuushetki kuvataan tiiviisti. Kauhu ja laivalla olleiden epätoivo on läsnä, mutta sillä ei mässäillä. Ensimmäistä kertaa kuitenkin mieleen realisoituu kuva siitä, kuinka hirvittävä Suomenlahden myrksy oli turmayönä. Kyyneleet kihoavat silmiin miettiessä kaikkia niitä 989 ihmistä, jotka joutuivat sinä yönä taistelemaan kohtalostaan. 137 jotka pelastuivat, 852 jotka saivat surmansa.

Katselukokemus on kuristava ja kylmäävä. Se tyrmistyttää sekä ahdistaa. En voi suositella sitä kellekään, joka jännittää meriteitse matkustamista.

Historian suuria onnettomuuksia kohtaan on valtavan laaja yleinen kiinnostus. Harva se vuosi jostakin suuresta tragediasta on ilmestynyt dokumentti, elokuva tai sarja. Niiden myötä tulee monesti myös kritiikki: kysytään, miksi kammottavat kohtalot tuotteistetaan ja niillä tehdään rahaa.

Tavallaan ymmärrän kritiikin, sillä on mahdollista, että vanhoja haavoja repeytyy auki. Mutta kerron nyt myös syyt, miksi Estonia on tärkeä sarja.

Onnettomuudesta opittiin, ja opitaan yhä valtavasti. Eräs kollegani on entinen laivatyöntekijä, ja on kertonut usein muistellessaan aikojaan merillä kuinka suuri vaikutus Estonialla oli siihen, että merimatkustamisen turvallisuus parantui kertaheitolla paljon ympäri maailman. Monet säädökset tiukentuivat, ja laivoilla työtä tekevät käyvät nykyäänkin läpi jatkuvasti koulutuksia, jotta matkustaminen olisi mahdollisimman turvallista. Sen syiden tiedostaminen on tärkeää.