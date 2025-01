Nelli Matulan UMK-biisi kertoo hänen yksityisminänsä ajatuksista: "Rehellinen, paljas ja aukinainen"

Nelli Matula on yksi Uuden Musiikin Kilpailun finalisteista.

Artisti Nelli Matula kilpailee Uuden Musiikin Kilpailussa kappaleellaan Hitaammin hautaan. Finaali on Tampereen Nokia Arenalla 8. helmikuuta.

Matula ei halunnut hakea UMK:hon millä tahansa kappaleella, joten käänteentekevä asia oli, kun kyseinen biisi syntyi.

– Heti, kun se tuli kirjoitettua, niin tuli olo, että tämä on se. Tämä on silläkin tavalla spesiaalia, että tämä on ensimmäinen kerta, kun hain, Matula kertoi MTV Uutisille kilpailun mediatilaisuudessa.

Show’ssa tullaan näkemään samoja elementtejä kuin kappaleen musiikkivideossa.

– Mutta vielä yksi pykälä isommalla kaasulla ja seuraavalla tasolla.

UMK-kappale eroaa Matulan aiemmista biiseistä niin, että se on paljolti hänen yksityisminänsä ajatuksia.

– Se ei ole juurikaan laulumetaforaa tai runollista kielikuvaa, vaan tämä on todella rehellinen, paljas ja aukinainen kappale. Tämä on sellainen sielun laulu minulle, Matula tiivisti.

Katso jutun alussa olevalta videolta, miten Nelli Matulan päiväkirjamainen Hitaammin hautaan -kappale syntyi.

Alta voit katsoa haastattelun kokonaisuudessaan. Hän kertoo muun muassa, minkälainen on hänen mielestään hyvä euroviisukappale.

4:31

Nelli Matula haki UMK:hon mukaan ensimmäistä kertaa koskaan.

Kaikki UMK-finalistit ovat vieraana Huomenta Suomessa kappaleidensa julkaisupäivänä. Nelli Matula saapuu vieraaksi 10. tammikuuta.