Counter-Strike saa isoimman päivityksensä yli vuosikymmeneen – taittuuko Suomi-CS:n murheen alho?

Tiistaina turnausjärjestäjä PGL ilmoitti järjestävänsä CS2:n ensimmäisen major-turnauksen ensi vuoden maaliskuussa Tanskan Kööpenhaminassa. CS:GO:ssa on järjestetty marraskuusta 2013 lähtien 18 major-turnausta, mutta ei koskaan Tanskassa, vaikka maa on kuulunut pienestä koostaan huolimatta jo pitkään e-urheilun mahteihin.

Suomi-CS alennustilassa

Counter-Striken suomalaisosaaminen on tällä hetkellä alennustilassa, sillä maailman 20 parhaan tiimin pelaajistossa on tällä hetkellä vain yksi suomalainen. Hän on Aleksi "Aleksib" Virolainen, joka pelaa ruotsalaisessa Ninjas in Pyjamas -joukkueessa.