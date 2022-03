Potkut kesken ottelun: Pelasiko CS-ammattilainen kännissä?

Dust2:n saamien äänitiedostojen perusteella Strzelczykin ääni sammalsi selvästi tavanomaiseen verrattuna, mutta mitään täysin varmaa humalatilan suhteen niistä ei voi päätellä. Strife-pelaaja David "J0LZ" Jolinin mukaan Strzelczyk kuulosti kuitenkin siltä, että hän on joko "palannut juuri hammaslääkäristä ja hänen naamansa on puutunut tai sitten hän on kännissä".