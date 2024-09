Kommentti: Armand Duplantisin suosio on räjähtänyt käsiin – tämän takia hänestä on vaikea olla pitämättä

Ruotsalainen on rikkonut tällä kaudella maailmanennätyksen kolme kertaa ja voittanut joka ikisen kisan, jossa on ollut mukana. Kuusi metriä on ylittynyt lähes kisassa kuin kisassa, ja niiden jälkeen Duplantis on aina ollut hyväntuulisena kertomassa tunnelmistaan ja analysoimassa tekemisiään.