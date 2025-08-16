Armand Duplantis taas omissa korkeuksissaan – Tommi Evilältä tarkka huomio: "Habitus sellainen"

Armand Duplantis jäi ilman maailmanennätystä Puolassa.
Duplantis hyppäsi odotetusti voittoon Sleesian Timanttiliigan kilpailussa, mutta ei tällä kertaa korottanut rimaa maailmanennätyskorkeuteen.
Duplantis ylitti toisellaan korkeuden 610, jolla varmisti voiton ennen Kreikan Emmanouil Karalista, joka ylitti kilpailussa kuuden metrin korkeudessa olleen riman.
Duplantis nosti seuraavaksi riman korkeuteen 620, mutta ylitys ei onnistunut. Kaksi ensimmästä yritystä jäi täydellisiksi torsoiksi, mutta kolmannella ylitys oli jo lähellä.
– Habitus sellainen, että pientä väsymystä voi olla, MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä arvioi ensimmäisen epäonnistuneen yrityksen jälkeen.
– Kuinka on palautumisen laita. Ei sieltä Budapestista ole kuin neljä päivää aikaa.
Duplantis hyppäsi tiistaina Budapestissa maailmanennätystuloksen 629.
– Tässä mennään kauden päätapahtumia kohti. Täytyy saada tankki täyteen virtaa, ettei tule mitään vastoinkäymisiä loukkaantumisten muodossa, Evilä sanoi.