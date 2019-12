Komissio haluaa mullistaa Euroopan talouden ilmasto-ohjelmallaan – suomalaismepit pääosin tyytyväisiä, mutta osa myös huolissaan: "On tehty liian vähän vaikutusarviota"

Green deal on laaja ohjelma, joka koskettaa niin taloutta, liikennettä, energiasektoria, maataloutta, rakentamista kuin eri alojen teollisuuttakin. Komission mukaan se on myös kasvun strategia, joka luo uusia työpaikkoja ja innovaatioita.

Petri Sarvamaa (kok.)

EU-parlamentin suurimmassa ryhmässä Euroopan kansanpuolueessa istuva Petri Sarvamaa pitää komission suunnitelmaa kunnianhimoisena. Suunta päästöjen vähentämisessä on hänen mielestään oikea. Sarvamaa on kuitenkin huolissaan suunnitelman realistisuudesta ja kestävyydestä taloudellisessa mielessä.

– Se perustuu liian voimakkaasti poliittiselle pakolle. On tehty liian vähän vaikutusarvioita etukäteen siitä, mihin meillä on kymmenessä vuodessa mahdollisuuksia ja varaa, Sarvamaa kritisoi.

Miapetra Kumpula-Natri (sd.)

Miapetra Kumpula-Natri muistuttaa suunnitelmasta puuttuvan vielä paljon konkretiaa. Tämä on luonnollista, sillä uusi komissio on ollut virassa vasta alle kaksi viikkoa.

– Kyllä tämä kokonaisuudessaan on kunnianhimoinen harjoitus. Myös tärkeänä viesti on se, että tällä taataan eurooppalaista kasvua, ei leikata eurooppalaista talouskasvua, parlamentin toiseksi suurinta ryhmää edustaja Kumpula-Natri sanoo.

Kumpula-Natri kuitenkin muistuttaa, että EU-parlamentti on vaatinut jopa tiukempia päästövähennyksiä kuin komission. Komission suunnitelmassa päästöjä on vähennetty vuoden 1990 tasoon verrattuna 50 prosenttia, mutta parlamentti on vaatinut 5 prosenttiyksikköä tiukempaa tasoa. Tutkijoiden mukaan 55 prosenttia olisi riittävä taso, jos Pariisin sopimuksen tavoitteet halutaan saavuttaa.

Nils Torvalds (r.)

Kunnianhimon tasoa voidaan tarkistaa myöhemmin, mutta muutos on aloitettava pian. Investoinneista toteutukseen on kuitenkin pitkä matka, Torvalds sanoo viitaten esimerkiksi sähköverkon valtavaan uudistamiseen.

Ville Niinistö (vihr.)

– Ratkaisevaa on, että jäsenmaat eivät rupea keskenään riitelemään ja suojelemaan omia fossiilisia polttoaineitaan. Kaikkien on tehtävä enemmän toimia, Niinistö sanoo.

Teuvo Hakkarainen (ps.)

Identiteetti ja demokratia -ryhmää edustava Teuvo Hakkarainen kommentoi asiaa ennakkotietojen varassa tiistaina sähköpostitse, koska on delegaatiomatkalla komission esitellessä suunnitelmaansa keskiviikkona. Komissio on vakuuttanut green dealin olevan myös kasvun strategia, jolla luodaan uusia työpaikkoja ja innovaatioita. Hakkarainen ei tähän usko.

Silvia Modig (vas.)

– Jos tavoite on hiilineutraalius vuonna 2050, niin on ehdottoman tärkeää, että vuoden 2030 tavoite on kohdillaan. Nyt komissio ei pystynyt sitoutumaan 55 prosentin tavoitteeseen, mikä on tieteellisen tiedon valossa minimi, Modig sanoo.