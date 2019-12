Vuonna 2021 kielletään muovipillit, katso mitä muuta EU-komission "vihreä ohjelma" pitää sisällään

Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa eletään tärkeitä päiviä. Komissio julkaisi keskiviikkona suunnitelmansa vihreästä ohjelmasta, vain päivää ennen kuin jäsenmaiden johtajat ovat kokoontumassa huippukokoukseen Brysselissä. Heidän listallaan on yksi asia ylitse muiden: saada kaikki maat sitoutumaan EU:n ilmastoneutraaliuteen vuosisadan puoliväliin mennessä.

Vaatii 100 miljardin investoinnit

Euroopan komissio esittää jäsenmaille oikeudenmukaisuusrahastoa ja muita toimia, joilla varmistetaan siirtymän reiluus. Suunnitelmasta on tarkoitus kertoa lisää ensi vuoden alkupuolella. Se tiedetään jo nyt, että mekanismilla yritettäisiin komission mukaan saada liikkeelle 100 miljardin euron investoinnit seitsemän vuoden aikana. Raha suunnattaisiin niille alueille, jotka kärsivät eniten siirtymisestä hiilettömään talouteen. Kuinka iso osuus summasta on jäsenmailta kerättävää uutta rahaa, on vielä sopimatta.