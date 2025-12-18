Kolmiodraama-sarjassa Tomi ja Carolina muuttavat samaan asuntoon.

Kolmiodraama-sarjan kolmannessa jaksossa parit muuttavat ensimmäisten treffien jälkeen saman katon alle. Tomi ja Carolina nukkuvat jo ensimmäisen yön yhteisessä kodissa samassa sängyssä.

– Miten sinä haluat nukkua? Nukutaanko me kimpassa vai haluatko nukkua erikseen, Tomi kysyy Carolinalta pian, kun tämä on saapunut yhteiseen asuntoon.

– Mitkä fiilikset sinulla on, Carolina kysyy.

– Minä olen ihan fine nukkua samassa sängyssä, Tomi vastaa ja tämä sopii Carolinalle.

Kaksikko keskustelee illalla ja Tomi myöntää hänellä olevan kiinnostusta Carolinaa kohtaan ensitreffien jälkeen.

– Kyllä minulla ainakin edesauttaa se, jos fyysistä läheisyyttä on suhteellisen nopeasti – niin auttaa, että ne tunteet lähtevät siitä kehittymään, Carolina kertoo kameroille.

Yllä olevalla videolta pääset katsomaan, millaisissa tunnelmissa kaksikko heräili seuraavaan aamuun.