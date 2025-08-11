Kolmiloikan Euroopan mestarilta kuohuttava ihonvärikommentti – myrsky velloo: "En ole rasisti"

Kolmiloikkatähti Ana Peleteiro-Compaorén podcastissa lausumista sanoista on noussut kohu. Espanjalainen sanoo nyt, ettei ole rasisti.

Kolmiloikan Euroopan mestari ja olympiapronssimitalisti Ana Peleteiro-Compaoré puhui aiemmin podcastissa espanjalaisen mallin ja vaikuttajan Laura Escanesin kanssa muun muassa tasa-arvosta yleisurheilussa.

Peleteiro-Compaorén puheista on lähtenyt kiertämään erityisesti pätkä, jossa hän kommentoi 100 metrin arvokisafinaaleja.

– Raukka valkoinen mies, joka juoksee 100 metriä on kuin… rakas, ei, espanjalaisloikkaaja lausui.

Marca raportoi, että monet fanit ovat muistaneet sanat sen jälkeen, kun Espanjan Ander Garaiar juoksi perjantaina 100 metrin alle 20-vuotiaiden Euroopan mestaruuteen Tampereella. 18-vuotias nuorukainen on ensimmäinen temppuun lajissa kyennyt espanjalainen.

"Surullista"

Ana Peleteiro-Compaoré voitti maaliskuussa viimeisimmän Euroopan mestaruutensa hallissa Apeldoornissa. Sisäradoilla hänellä on nyt EM-kultia kaksi, ulkoradoilla yksi.IMAGO/Orange Pictures/ All Over Press

Peleteiro-Compaoré puolustautui kohulta videolla sosiaalisessa mediassa.

– Olen väsynyt siihen, että videota minusta manipuloidaan, jotta minua voitaisiin satuttaa. Joka kerta, kun joku espanjalainen urheilija mainitaan minulle nimeltä, se satuttaa minua tai saa minut surulliseksi, koska minua leimataan joksikin mitä en ole. En ole rasisti, espanjalainen sanoi.

Peleteiro-Compaoré referoi puhuneensa podcastissa yleisurheilun tasa-arvosta pitkään ja hartaasti.

– Se, joka näki tuon pätkän, ei ymmärtänyt, mistä oli kyse, koska käytin siinä ironiaa.

– Pyysin tuolloin anteeksi, koska vaikka kyse oli vitsistä, en ehkä ilmaissut itseäni hyvin.

Kolmiloikkaaja sanoi, että kaikki julkisuudessa toimivat voivat tehdä virheitä, eikä hän ole ylpeä tavasta, jolla asiaa selitti.

– Halusin sanoa, että yleisurheilussa ei ole rasismia: se voittaa, joka juoksee, heittää tai hyppää pisimmälle. Yleisurheilun rikkautta on sen monikulttuurisuus. On urheilijoita hyvin pienistä maista, joista en ollut tiennyt ennen kuin he ovat voittaneet mitaleita MM- tai olympiakisoissa.

Peleteiro-Compaorélla oli kuitenkin lisähuomautuksensa.

– 100 metrin matkalla viimeisten 50 vuoden aikana suurin osa MM- ja olympiafinaalien juoksijoista, ei siis EM-kisojen, on ollut tummaihoisia. En sano mitään pahaa, se on todellisuutta. Muissa lajeissa, kuten keski- ja pitkämatkoilla, tilanne on erilainen. Tämä ei tarkoita, etteikö valkoihoinen voisi voittaa 100 metrin juoksua. Ei ole mitään järkeä hyökätä minua vastaan joka kerta, kun espanjalainen voittaa kilpailun.

Mestariurheilija pohti myös, että uinnissa valtaosa arvokisafinalisteista on ollut puolestaan valkoisia muun muassa ”infrastruktuurin ja luuntiheyden vuoksi”.

– Haluan tehdä selväksi, että en ole rasisti. Viestini on ollut tasa-arvon, kunnioituksen ja rakkauden puolesta kaikkia kohtaan, ilman että mukana on vihaa ketään kohtaan, joka on erilainen kuin sinä.

– On surullista, että minua arvostavat ihmiset näkevät tuon pätkän. Sattuu, jos muut urheilijat ajattelevat, että ajattelen niin, koska se on kaukana arvoistani ja tavastani ajatella. Olen ihminen, tein virheen sillä hetkellä. Olen sekarotuinen ja ylpeä siitä; puolet dna:stani on valkoista ja puolet mustaa. Tunnen itseni erittäin onnekkaaksi juuristani. Sekarotuisuus on myös rikkautta.

Peleteiro-Compaoré on puhunut aiemmin rasismia vastaan ja peräänkuuluttanut, että se täytyy kitkeä Espanjasta. Hän on kertonut saaneensa itsekin sosiaalisessa mediassa rasistisia kommentteja.

Peleteiro-Compaoré hyppäsi kolmiloikan olympiapronssia vuonna 2021. Euroopan mestaruuden hän on voittanut ulkoradoilla Roomassa viime vuonna ja sisäradoilla Glasgow'ssa 2019 sekä Apeldoornissa tänä vuonna.

Espanjan ennätyksen 14,87 vuonna 2021 loikkinut urheilija on toipumassa parhaillaan keskenmenosta eikä ole loikkaamassa syyskuussa Tokion MM-kisoissa.