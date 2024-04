Savonlinnassa kolme kuolonuhria vaatineesta kolarista vaaditaan ehdotonta vankeutta – kuski kiistää ajaneensa autoa

Syyttäjä vaatii ehdotonta vankeutta parikymppiselle miehelle, joka syyttäjän mukaan aiheutti kolmen samanikäisen ihmisen kuoleman Savonlinnassa Etelä-Savossa kesällä 2022. Neljän nuoren aikuisen seurue oli liikkeellä syytetyn omistamalla autolla heinäkuun viimeisenä lauantaina. Syyttäjän mukaan syytetty ajoi huomattavaa ylinopeutta ja ajautui autolla hallitsemattomaan sivuluisuun, jonka seurauksena auto törmäsi kylki edellä ajokaistojen keskikorokkeen päällä olleeseen opastinpylvääseen. Auto katkesi törmäyksen voimasta kahteen osaan. Takaosa jäi kiinni opastinpylvääseen, ja etuosa sinkoutui siitä noin 20 metrin päähän. Kaksi autossa olleista miehistä kuoli onnettomuuspaikalle. Syytetty ja autossa ollut nainen vietiin pahoin loukkaantuneina sairaalaan, missä nainen kuoli myöhemmin. Syyttäjän mukaan syytetty mies oli tapahtuma-aikaan alkoholin ja huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Keliolosuhteet olivat huonot kovan vesisateen ja ajoradalle kertyneen veden takia. Lisäksi syytetyn auton takarenkaat olivat erittäin kuluneet talvirenkaat, joista oli poistettu nastat. – Renkaiden urasyvyys on ollut alle tieliikennelaissa säädetyn 1,6 mm:n vähimmäissyvyyden. Syytetyn kuljettama ja omistama auto on ollut liikennekäytöstä poistettu ja katsastamattomuuden vuoksi käyttökiellossa, syytteessä sanotaan.

Mies sanoo, ettei muista

Miestä syytetään kolmesta törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Kirjallisessa vastuksessaan käräjäoikeudelle hän myöntää huumesyytteen, mutta kiistää muut.



Syytetty sanoo, ettei muista onnettomuudesta tai sitä edeltäneistä tapahtumista mitään, mutta kiistää, että olisi ollut kuskina.



– Jälkeenpäin on selvää, että syytetty on ollut auton kyydissä, mutta se, kuka autoa kuljetti, on epäselvää. Syytetty ei saamiensa vammojen vuoksi muista tapahtumia, vastauksessa sanotaan.



Syyttäjä vaatii miehelle noin viiden vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Etelä-Savon käräjäoikeus antaa tuomionsa myöhemmin.