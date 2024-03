16-vuotias jääkiekkoilija kuoli Huittisten kolarissa – alaikäiselle kuskille vaaditaan ehdollista

– Lisäksi (syytetty) on ryhtynyt pikatiellä ohittamaan edessään kulkeneita samaan seurueeseen kuuluneita kolmea muuta autoa. (Syytetty) on ohituksen aikana ja sen jälkeen käyttänyt arviolta 200 kilometrin tuntinopeutta, syytteessä sanotaan.

Kaikki autossa alaikäisiä

– Korkeakoskentien kaartuessa erään mäenharjanteen jälkeen (syytetyn) kuljettaman auton kulkusuuntaan nähden oikealle (syytetty) on menettänyt auton hallinnan. Auto on tämän seurauksena ajautunut vastaantulevan liikenteen ajokaistan yli tien vasemmalla puolella olevaan noin metrin syvyiseen ojaan ja osunut siellä tieliittymän alittavaan ojarumpuun, mistä auto on edelleen sinkoutunut ilmaan ja päätynyt lopulta ainakin 7,40 metrin päähän ojarummusta.