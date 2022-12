Terrorismirikoksesta epäilty espanjalaismies pysyy vangittuna – KRP: Hallussa ääri-islamistista aineistoa

Epäilty on KRP:n mukaan Suomessa asuva Espanjan kansalainen, ja poliisi epäilee, että miehellä on ollut hallussaan ääri-islamistista aineistoa.

– Rikosepäily on tutkinnan edetessä vahvistunut, Puolakka sanoi KRP:n tiedotteessa.

KRP on tutkinut juttua suojelupoliisin ja Helsingin poliisin kanssa. Oikeuden vangitsemistietojen mukaan epäilty rikos on tehty kesäkuun 2021 ja joulukuun 2022 välillä. Epäilty on poliisin mukaan kiistänyt rikoksen.