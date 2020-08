Tornion räjähdyksestä epäillyt miehet vangittiin – Poliisi tutkii, oliko räjäytys kohdistettu Rajavartiolaitosta vastaan

Tutkinnanjohtaja Teemu Mäntyniemi keskusrikospoliisista vahvisti eilen, että toinen miehistä on jutun pääepäilty. Mäntyniemen mukaan vangitut miehet tuntevat toisensa.

– Tutkinnan keskeinen tehtävä on selvittää, kohdistuiko tämä Rajavartiolaitokseen vai ei. Se on nyt se keskeinen tutkintalinja tällä hetkellä. Motiivi on vielä tarkentumatta, Mäntyniemi sanoi.