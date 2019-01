Missä ovat Norjassa kadonneet suomalaisretkeilijät? Lumivyörykouluttaja Tromssan turmasta: "On muitakin vaaroja kuin lumivyöryt"

Suomalaisen, Tamokdalenin laakson hyvin tuntevan lumiturvallisuuskouluttajan, mukaan laakso on luokiteltu vaaralliseksi lumivyöryalueeksi. Jos seurue on hautautunut lumeen, selviämismahdollisuudet ovat hyvin pienet.

Lumivyöryasiantuntija Jarkko Henttonen viettää vuodesta suuren osan Tamokdalenin laaksossa. Henttonen kertoo MTV Uutisille, että kansainvälisellä asteikolla mitattuna oletetulla turmavuorella Blåbærfjelletilla oli kolmostason lumivyöryvaara. Kolmonen on asteikon korkein taso.

Liikkeelle itsestään

– Olennaista tässä on esimerkiksi se, että onko mahdollinen vyöryonnettomuus ylöspäin mentäessä vai alaspäin tultaessa. Vaikea tässä on edes yrittää miettiä, mitä on mahtanut tapahtua.