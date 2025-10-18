Norjan tunnetuimpiin, palkituimpiin ja luetuimpiin kirjailijoihin lukeutuva Roy Jacobsen on kuollut 70-vuotiaana.

Asiasta kertoo hänen kustantajansa Cappelen Damm tiedotteessaan.

Jacobsenin esikoiskirja, novellikokoelma Fangeliv julkaistiin vuonna 1982. Sen jälkeen hän on kirjoittanut yli 25 kirjaa, joita on käännetty kymmenille kielille.

Kustantajan mukaan Jacobsenille tehtiin syyskuussa useita leikkauksia, jotka liittyivät hänelle vuonna 2023 tehtyyn sydänleikkaukseen. Niistä viimeisimmän jälkeen hän kärsi keuhkojen vajaatoiminnasta, mitä vastaan hän taisteli useiden viikkojen ajan ennen kuolemaansa.

Urallaan Jacobsen voitti teoksillaan lukuisia palkintoja niin Norjassa kuin kansainvälisesti. Kustantamo kertoo Jacobsenin olleen ensimmäinen norjalainen kirjailija, joka oli finalistina ehdolla kansainvälisen Booker-palkinnon saajaksi.

Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe sanoo norjalaismedioille välitetyssä lausunnossaan, että norjalainen kirjallisuus on menettänyt yhden merkittävimmistä tekijöistään. Hän kertoo, että Jacobsen oli myös hänen ystävänsä, jonka ajattelevaisuutta ja rehellisyyttä hän tulee ikävöimään.