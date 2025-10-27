Norjan pääkaupungissa Oslossa poliisi on koko yön vartioinut suurta kivivyöryaluetta.
Satoja ihmisiä evakuoitiin eilen iltapäivällä sen jälkeen, kun Carl Bernerin opiskelija-asuntolan alueella oli tapahtunut suuri kivi- ja maanvyöry kahden suuren kerrostalon välissä.
Viranomaiset arvelivat eilen, että toinen kerrostaloista voi jopa olla vaarassa sortua. Paikalle hälytetyt geologit arvioivat, että uuden vyöryn riski alueella on huomattava.
Pelastusviranomaisten edustaja Thomas Broberg kertoi VG-lehdelle, että rakennuksista evakuoitiin 300–400 ihmistä.
Poliisin mukaan vyöryalueella on yön aikana ollut hiljaista eikä uusia vyöryjä ole tapahtunut.
– Olemme olleet koko yön paikalla, eikä muutoksia ole tapahtunut. Geologit ja kaupungin työntekijät jatkavat arviointia nyt aamulla, summasi operaatiota johtava Öyvind Hammervold VG:lle.
Norjan yleisradioyhtiö NRK:n mukaan voi kestää kauan ennen kuin kaikki asukkaat pääsevät palaamaan.
– Asukkaat pysyvät evakuoituina siihen asti, kunnes alue on saatu turvalliseksi. Emme tiedä, kuinka kauan siihen menee, vahvisti pelastusviranomaisten edustaja VG:lle.