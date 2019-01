Tällainen on norjalaisvuori, jolla suomalaiset retkeilijät katosivat – "Vuorella liikkuminen on hyvin haasteellista lumiturvallisuuteen nähden"

– Vuorella on noin 1200 metrin korkeusero. Tieltä huipulle on matkaa noin kolme kilometriä. Siitä saa käsityksen alueen laajuudesta, sanoo laaksossa toista kotiaan pitävä lumiturvallisuusasiantuntija Jarkko Henttonen.

– Se on skaala, joka kertoo, kuinka alttiiksi vyörymaastossa joutuu ja kuinka helppoa siellä on navigoida suhteessa vyöryjen laukeamisalueisiin, vyöryuriin ja kertymäalueisiin. Skaala on kolmitasoinen. Blåbærfjellet on luokiteltu kolmostason maastoksi paikallisessa oppaassa.