Norjan Tamokdalenin lumivyöryn viimeinen suomalaisuhri on löytynyt – mies oli hautautuneena lumeen puoli vuotta

Turmassa kuoli neljä hiihtäjää, kolme suomalaista miestä ja yksi ruotsalainen nainen. Nyt löytynyt oli yksi miehistä. Ruumis on viety sairaalaan virallista tunnistamista varten. Omaisille on ilmoitettu vainajan löytymisestä.

Muut kuolonuhrit löytyivät jo tammikuussa pian lumivyöryn jälkeen, mutta viimeisen uhrin etsinnät kestivät pitkään vaikeiden sääolojen johdosta. Löytöpaikalla on norjalaisviranomaisten mukaan edelleen kolme metriä lunta.

Vapaalaskun suosio on kasvanut Norjassa viime vuodet. Myös lumivyöryihin joutuneiden ja niissä kuolleiden määrä on samalla kasvanut. Tällä vuosikymmenellä 64 ihmistä on kuollut Norjassa lumivyöryissä.