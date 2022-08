Kokoomus ja vasemmistoliitto täysin eri linjoilla Naton tukikohdista – vasemmistoliitto ei halua Suomeen pysyviä tukikohtia tai joukkoja

Vasemmistoliitto on kokoomuksen kanssa eri linjoilla Naton tukikohtien saamisesta Suomeen.

Vasemmistoliitto on täysin eri linjoilla. Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson painottaa, että vasemmistoliitto on nimenomaan linjannut, että Suomeen ei haluta Naton tukikohtia tai joukkoja.

– On edelleen tärkeää painottaa, että Suomen Nato-päätös on puolustuksellinen ja se päätös on tehty Suomen puolustuksen maksimoimiseksi, hän sanoi vasemmistoliiton kesäkokouksessa Kotkassa.