Gallup: Helsingin voimasuhteet menossa rajusti uusiksi

Helsingissä puolueiden voimasuhteet näyttävät muuttuvan merkittävästi kuntavaaleissa.

SDP:n tutkimusyhtiö Verianilta tilaamassa mielipidemittauksessa kärkisijoilla Helsingissä ovat selvästi SDP ja kokoomus. Mielipidemittauksen mukaan SDP saisi 24,6 prosentin ja kokoomus 23,7 prosentin kannatuksen. Vihreät putoaisi kolmanneksi 15,1 prosenttiin. Aineisto kerättiin 23.1. - 14.2.2025.

Helsingin Uutisten Tietoykkösillä teettämä eilen julkaistu mittaus on saman suuntainen, mutta kokoomus ja SDP ovat eri järjestyksessä. Tässä mittauksessa vihreät olisi vasta neljäs vasemmistoliiton jälkeen 16,4 prosentin kannatuksella.

Edellisissä kuntavaaleissa vuonna 2021 Helsingin ykkönen oli kokoomus ja kakkonen vihreät. SDP oli kolmas ja selvästi näiden takana.

SDP:n tutkimusyhtiö Verianilta tilaamassa mielipidemittauksessa kärkisijoilla Helsingissä ovat selvästi SDP ja kokoomus.MTV

SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi arvioi, että maan hallituksen politiikka nostaa sen kannatusta myös Helsingissä.

– Uskon, että isossa kuvassa on kysymys siitä, että ihmiset ovat perusasioiden äärellä; työ, toimeentulo, terveydenhuolto, koulutuspalvelut. Halutaan, että niistä pidetään huolta ja SDP näyttäytyy varmasti vaihtoehtona niin valtakunnassa kuin Helsingissä hallituksen politiikalle, sanoo Näkkäläjärvi MTV Uutisille.

Kokoomuksen puoluesihteeri Timo Elo arvioi, että tulos kertoo lähinnä siitä, että vasemmistoliiton ja vihreiden kannatusta vuotaa demareihin.

– Orpon hallitus on tehnyt hyviä ja välttämättömiä ratkaisuja, ehkä tuo enemmän on vasemmistoblokin sisällä äänisiirtymää, kokoomuksen kannatus on meidän mielipidetiedustelujen mukaan säilynyt aika vakaana koko ajan myös Helsingissä, sanoo Elo.

Vihreiden mukaan puolue on pystynyt ennenkin voittamaan gallupit Helsingissä.

– Kyllähän tämä on signaali meille, että pitää lähteä tekemään kovaa kampanjaa. Eivät nämä ole vielä sellaisia lukuja, etteikö me niitä voitaisi voittaa, sanoo vihreiden puoluesihteeri Anna Moring.

Alue- ja kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 13.4.