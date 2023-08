Kokoomuksen Alexander Stubb varoittaa: Venäjän trollit saattavat pyrkiä vaikuttamaan presidentinvaaleihin

Venäjä saattaa pyrkiä vaikuttamaan

Stubbin mukaan on mahdollista, että presidentinvaaleihin pyritään vaikuttamaan myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Varsinkin Venäjä on jo aiemmin ollut kärkäs puuttumaan länsimaiden vaaleihin.



– Kyllä minä uskon, että ulkomailtakin pyritään vaikuttamaan. Nyt kun olemme NATOn jäseniä, niin me tiedämme, että Venäjällä on ollut aika vahva kapasiteetti vaikuttaa erilaisiin vaaleihin ympäri maailmaan omien viestikanaviensa kautta, niin tullaan sitäkin näkemään, arvioi Stubb.