Stubbilta ja Häkkäseltä näyttävä yhteisesiintyminen kokoomusta ravistelleen ehdokaspelin jälkeen

Puoluepäivän avauspuheen pitänyt pääministeri Petteri Orpo on asettunut jo aiemmin tukemaan Stubbin ehdokkuutta. Omassa puheessaan Alexander Stubb kertoi kampanjasuunnitelmastaan, joka aiotaan toteuttaa viidessä vaiheessa.

Alexander Stubb kertoi kokoomuksen väelle, että ehdokkuus on suurin kunnia, jota hän on poliitikon urallaan saanut.

– Toisin kuin puistonpenkki ulkopuolella väittää, kokoomus made me do it, Stubb ilmoitti saaden raikuvat aplodit.