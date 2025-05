Ruotsi vei MM-pronssit – tilanne yritettiin pelastaa Leijonien "ryöstösaaliilla"

Ruotsin jääkiekkomaajoukkue vei MM-pronssia Tukholman kotiturnauksessaan. Se peittosi himmeiden mitalien taistossa Tanskan maalein 6–2.

Toisessa erässä alkoi tapahtua. Mikael Backlund osui kahdesti, Marcus Johansson kerran. Päätöserässä Lucas Raymond karkasi läpiajoon ja kaunisteli jo 4–0.

Tanska viritteli sen jälkeen kiriä. Nick Olesen ja ja Nikolaj Ehlers toivat nopeilla onnistumisilla juutit 2–4-tilanteeseen, kun jäljellä oli vielä 14 minuuttia. Heti kavennusten perään Tanska otti kuitenkin jäähyn, josta kisaisännät rankaisivat ylivoimalla 5–2:een.

Mika Zibanejad pamautti 6–2-loppuluvut viisi minuuttia ennen täyttä aikaa.

Ruotsille pronssi on toinen peräjälkeen. Tre Kronorin tilanne on kuitenkin alavireinen. Se on voittanut MM-kultaa viimeksi 2018, eikä ole ollut loppuottelussa sen jälkeen. Välierissä kärsitty 2–6-tappio Yhdysvalloille on tuomittu jopa fiaskoksi.

Ottelun loputtua Globenissa ei varsinaisia riemunkiljahduksia nähty. Ruotsin joukkue heitti korkeintaan alavitosia, ja yleisökin reagoi eittämättä pettymyksen makuiseen mitaliin vaisusti.

Edes tiskijukan soittama Den glider in, vuoden 1995 kisoista tuttu Leijonien "ryöstösaalis", ei saanut hiljaista tunnelmaa nousemaan kummoisesti.

Kanadan superjoukkueen puolivälierässä yllättänyt Tanska ei saanut uusia ihmeitä aikaan mitalipeleissä. Sveitsi pyyhki sen yli välierässä 7–0. Neljäs sija on kuitenkin ylivoimaisesti maan kiekkohistorian suurin saavutus MM-jäällä.

Maailmanmestaruus ratkaistaan loppuottelussa myöhemmin tänä iltana. Vastakkain ovat Sveitsi ja Yhdysvallat.