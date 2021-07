Koko peruskouluajan jatkunut koulukiusaaminen jätti jäljet kirjailija Antti Rönkään: "Selitin itselleni tarinaa siitä, että muut varmaan vihaavat minua enkä kelpaa"

Lapsen muuttunut käytös on hälytysmerkki, johon aikuisen tulisi aina reagoida. Se voi kertoa siitä, että lasta kiusataan koulussa, kertoo Mannerheimin Lastensuojeluliiton Auttavien puhelinten päällikkö Tatjana Pajamäki.

Herkkä poika

Antti on pohtinut paljon sitä, miksi joutui kiusatuksi. Syy saattoi olla hänen luonteessaan, siinä, että hän oli erilainen kuin muut.

– Rooli pysyi läpi koko peruskoulun. Minulla on hyviäkin muistoja koulusta eikä kiusaaminen ollut jokapäiväistä tuskaa, vaikka en halua sitä vähätellä.

Usein kipeänä

Ei puhunut asiasta

Tiesi kiusaamisen loppuvan joskus

Jätti jäljet

Antti on pohtinut, että kiusaaminen jätti häneen tietynlaisen epävarmuuden ja negatiivisen minäkuvan.

– Koin itseni pitkään huonommaksi kuin muut, mutta se on onneksi helpottanut jonkin verran aikuisena. Olen oppinut elämään sen kanssa ja tunnistamaan, että kaikkea tuntemuksia ei pidä ottaa niin vakavasti.

Avautui myöhemmin asiasta

– Vanhemmat olivat aika yllättyneitä kuullessaan siitä. He tiesivät sitä ennen vain yksittäisistä kiusaamisjutuista, ja tietenkin he olisivat halunneet tietää asiasta jo aiemmin. Siinä tuli moneen suuntaan turhautumista ja suuttumista.

– Kannatan avoimuutta. Ahdistavista asioista voi olla vaikea puhua, mutta kun niistä rohkaistuu kertomaan, huomaa, että asiat pienenevät ja muuttuvat hallittavammiksi. Silloin on mahdollisuus saada apua, kun uskaltaa kertoa kiusaamisesta.

– On myös hyvä muistaa, että mikään asia ei ole lopullinen. Tulee uusia tilanteita ja ihmissuhteita, eikä koko maailma ole samanlainen kuin mitä se on luokkahuoneessa, hän sanoo.

Koskela-tapaus sai miettimään

– Tällaiset ääritapaukset pysäyttävät. Ne saavat miettimään, mitä kaikkea on täytynyt tapahtua, että tuohon pisteeseen on ajauduttu. Samalla suhteutin omia kokemuksiani siihen. Minunkin kiusaamiseni oli pitkäkestoista, mutta Koskelan kaltaiset tapaukset ovat toista luokkaa. Se on jäävuoren huippu.