Koko Italia eristetty, 60 miljoonaa ihmistä pyydetty pysymään kotona – nyt turistien suosikkikohteet näyttävät aavekaupungeilta

Hallituksen asettama asetus tarkoittaa käytännössä sitä, että oman kunnan alueelta saa poistua vain töihin tai lääkäriin. Oman kunnan sisällä liikkuminen on kuitenkin vapaampaa.

Suositut turistikohteet nyt aavekaupunkeja

Roomassa Victor Emmanuel II:n monumentti on yksi vilkkaimmin liikennöidyistä risteyksistä. Nyt ruuhkista ei ole tietoakaan. Tämä johtuu osittain siitä, että koko maassa koulut ja yliopistot pysyvät suljettuina ainakin huhtikuun 3. päivään asti. Lisäksi suljettuina ovat museot, baarit ja teatterit.

Sama tilanne on kaikissa Italian suosituissa turistikeskuksissa. Kadut, nähtävyydet sekä ravintolat ovat miltei tyhjillään. Baarit ja ravintolat saisivat olla auki kello 8-18, mutta asiakkaiden välillä on oltava vähintään metrin välit. Moni ravintola ja baari on sulkenut ovensa tästä huolimatta.