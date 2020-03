Laajat eristystoimet saattavat alkaa jo lähitunteina – Pohjois-Italiassa ryhdytään rajuihin toimenpiteisiin koronaviruksen vuoksi, eristysmääräysten rikkomisesta voi rapsahtaa jopa vankeutta

Lehti pohjaa tietonsa pääministeri Giuseppe Conten medialle antamaan lausuntoon. Corriere della Sera kertoi myöhään eilen illalla, että Italian hallitus aikoo eristää koko Lombardian alueen Milanon ympärillä sekä ainakin osia Venetsian, Parman ja Riminin seuduista koronaviruksen vuoksi. Alustavan suunnitelman mukaan ihmisten liikkumista alueilla rajoitettaisiin ankarasti 3. huhtikuuta saakka. Milano on Italian talouskeskus, ja siellä asuu noin 1,4 miljoonaa ihmistä. Koko Lombardian alueen väkiluku on 10 miljoonaa. Venetsian, Parman ja Riminin yhteenlaskettu väkiluku on puolestaan noin 540 000.



Määräysten rikkomisesta sakkoja tai vankeutta

Tuhansia karanteenissa jo nyt

Tähän mennessä Italiassa on laitettu karanteeniin 11 kylää Lombardian alueella. Niissä asuu yhteensä 50 000 ihmistä. Myös osia Venetsian ympäristöstä on karanteenissa.



Italian matkailubisnes on jo valmiiksi normaalia heikommassa hapessa koronaviruksen vuoksi, ja kuukauden mittaisen eristyksen pelätään olevan kova isku Venetsian kaltaisille turistimagneeteille.



Toistaiseksi ei ole tietoa, sulkeeko eristys myös Milanon pörssin.



Valtaosa Italian koronatapauksista on todettu maan pohjoisosissa. Italian hallitus on ollut huolissaan siitä, miten köyhän Etelä-Italian heikompi terveydenhuolto kestäisi vastaavanlaisen epidemian, mistä pohjoinen on kärsinyt.

Epidemian polttopisteessä Lombardiassa Milanon ympäristössä sairaalapaikat alkoivat jo loppua kesken, viranomaiset kertovat.