Kokenut jousiampuja arvioi, millainen jousi Norjan hyökkääjällä on todennäköisesti ollut käytössä – yksi yksityiskohta ihmetyttää

– Kuvien perusteella kyseessä on sulattomia hiilikuitunuolia, joita yleensä käytetään vastakaari- tai pitkäjousissa, Riuttamäki arvioi.

Riuttamäki ihmettelee, miksi epäilty on käyttänyt sulattomia nuolia, sillä sulat nuolen päässä auttavat vakauttamaan ja suoristamaan nuolen lentoa. Sulattomia nuolia yleensä käytetään nuolen kokoamisvaiheessa.

–Tämä on spekulointia, mutta ehkä ampujalla on ollut tietty määrä nuolia käytössä ja osa niistä on ollut sulattomia.