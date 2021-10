Seuraa suorana: Norjan poliisi pitää tiedotustilaisuuden – iskussa kuoli neljä naista ja yksi mies

11.05: Poliisijohtaja Ole Bredrup Sæverud kertoo, että esitutkinta jousihyökkäyksestä on aloitettu. Poliisin mukaan tällä hetkeillä ei ole viitteitä siitä, että epäillyllä olisi ollut avustajia.

11.09: Poliisin mukaan iskussa kuoli neljä naista ja yksi mies, ja he olivat iältään arviolta 50–70-vuotiaita.

– Se ei ole järkevää ja se on epäkunnioittavaa.

Poliisijohtaja vahvistaa, että epäilty on radikalisoitunut ja hän oli kääntynyt islaminuskoon. Miehen radikalisoitumisvaara oli tiedossa.

11.20: Hyökkäyksessä haavoittui lisäksi kaksi ihmistä. Poliisijohtajan mukaan he eivät ole hengenvaarassa.

Jousi-iskusta epäillyn miehen lakimies Fredrik Neumann on kertonyt, että mies varttui Norjassa ja hänen isänsä on norjalainen ja äiti tanskalainen.

Poliisin asianajajan Ann Irén Svane Mathiassen kertoi tänä aamuna Norjan TV2:lle, että iskuista epäilty mies on ollut poliisin kanssa tekemisissä useita kertoja aiemminkin. Mies on Mathiassenin mukaan tunnustanut osallisuutensa. Epäilty on myös kertonut poliisille yksityiskohtaisesti tapahtumien kulusta.