Koiraa uhkaavat jouluna haimatulehdus, suolitukos ja vakava myrkytys – Älä syötä lemmikille jouluruokia!

Kennelliitto muistuttaa tiedotteessa, että koiran omistajan tehtävänä on taata koiralle turvallinen joulu. Liitto on koonnut joulun muistilistan yhdessä Kennelliiton eläinlääkäri Liisa Lilja-Maulan kanssa.

Suolet voivat tukkeentua tai puhjeta

– Kinkkua ei suolaisuuden ja rasvaisuuden vuoksi kannata antaa. Kinkun paistorasva taas on haitallista koiralle, sillä se voi pahimmillaan aiheuttaa haimatulehduksen. Kinkun tai siipikarjan luita ei myöskään pidä antaa koiralle, Kennelliiton tiedotteessa sanotaan.

Suklaa on vaarallista – mitä tummempaa, sitä myrkyllisempää

Makeista herkuista tumma suklaa on vaarallisimpien joukossa. Mitä tummempaa suklaa on, sitä vaarallisempaa se on koiralle. Jo pieni määrä tummaa suklaata voi pahimmillaan saada aikaan vakavan myrkytyksen.