Juuri adoptoitu koira otti hatkat Yhdysvalloissa – saapui kolmen päivän päästä tuttuun paikkaan: "Löysi tänne itse"

Bailey adoptoitiin 29. tammikuuta teksasilaisesta Animal Rescue League of El Paso -eläinsuojasta. Paikan perustaja Loretta Hyde kertoo Today-sivustolle, että saapuessaan eläinsuojaan Bailey oli iloinen koira.

Koira pelästyi valjaita ja pakeni

– Hätätilanne! Tämä kaunokainen nimeltä Bailey pääsi karkuun Mesan ja Sunland Parkin alueella, läntisellä puolella. Se on oikein ystävällinen. Jos näette tai löydätte sen, olkaa kilttejä ja soittakaa, kirjoituksessa luki.

Bailey teki paluun eläinsuojaan

– Bailey on nyt turvassa. Kiitämme kaikkia, jotka auttoivat etsinnöissä.

– Se oli todella onnellinen, samoin me.

Baileylle ei käynyt reissullaan kuinkaan vaan se on terve. Nyt se on viety takaisin omistajalleen, jonka vierellä se Hyden mukaan aikoo tästedes pysyä. Omistaja on lisäksi tilannut sille GPS-kaulapannan.