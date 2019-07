Kohu USA:n ja Britannian välillä yltyy: Donald Trump katkaisi välit presidenttiä solvanneeseen suurlähettilääseen – "Hänestä ei pidetä Yhdysvalloissa"

– Sir Kim Darrochilla on jatkossakin pääministerin täysi tuki, hallituksen edustaja sanoi.

Edustajan mukaan Yhdysvalloille on tehty selväksi, kuinka valitettava vuoto on Britannian mielestä.

Vuodetut otteet eivät kuvasta sitä arvostusta, joka hallituksella on maiden välistä suhdetta kohtaan.

Trump kriittisenä, kun May ei tarttunut neuvoihin



– Olen suhtautunut erittäin kriittisesti tapaan, jolla Britannia ja pääministeri Theresa May ovat hoitaneet brexitin, presidentti tviittasi.

Britannian seuraavaksi pääministeriksi on vahvoilla Boris Johnson, joka on ideologisesti lähempänä Trumpia kuin May.