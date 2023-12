KKO:n päätös suututtaa Ukrainassa – "Hänen kiduttamiensa ihmisten omaiset ansaitsevat nähdä tämän hirviön vankilassa"

Petrovski, nykyisin nimeltään Voislav Torden , otettiin kiinni Suomessa viime elokuussa . EU:n pakotelistauksen mukaan Petrovski on toiminut Rusich-joukkojen johtajana ja komentajana. Rusich-joukoilla on kerrottu olevan kytköksiä myös palkka-armeija Wagneriin.

"Meillä on työtä tehtävänä"

Ukrainan entinen varavaltakunnansyyttäjä ja ihmisoikeusaktivisti Gyunduz Mamedovin mukaan KKO:n päätös on merkki siitä, että töitä on vielä tehtävänä.

– Valitettavasti monet tällaiset tapaukset johtuvat siitä, että Venäjän aggression seurauksena tehdyt rikokset on luokiteltu virheellisesti ja että todisteita ei ole kerätty ajoissa. Tämä on merkki siitä, että meillä on työtä tehtävänä. Ja meidän on tehtävä niin varmistaaksemme, että vastuulliset, myös sotarikoksista, saavat oikeudenmukaisen rangaistuksen.