Mitä vankilasta vapautetulle Jan Petrovskille tapahtuu seuraavaksi? Professori Matti Tolvanen arvioi venäläisen sotilasjohtajan tilannetta

– Päätös on perusteltu sikäli, että Euroopan ihmisoikeussopimuksessa on määritelty, että ketään ei saa rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla. Korkein oikeus on arvioinut, että vankilaolot ovat Ukrainassa sellaiset, että luovuttaminen rikkoisi juuri tuota ihmisoikeussopimuksen artiklaa, Tolvanen kommentoi MTV:lle.