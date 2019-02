18-vuotias Sophie on yksi nuorimmista tuomituista pedofiileista – tällainen on teini-ikäinen hoitaja, jonka teot kauhistuttavat maailmaa

"Sinä olet se, joka heidät on murtanut"



– He ovat täysin murtuneita ja sinä olet se, joka heidät on murtanut. He eivät tule ikinä toipumaan tästä kokonaan. He pelkäävät myös lastensa tulevaisuuden takia. Vain aika näyttää, millaiset psyykkiset vauriot olet aiheuttanut, hän sanoi oikeudessa osoittaen sanansa Elmsille.