Kirsin uuvuttava kuorma-autoreissu Espanjasta todistaa, kuinka vaikeaa Suomeen on päästä – Helsingissä odotti vielä tarkka syyni: "Olen niin poikki tästä matkasta"

Travemündesta jatkaminen Helsinkiin oli helpommin sanottu kuin tehty

– Unet olivat jääneet vähäisiksi ja oltiin molemmat silloin jo aivan poikki. Saavuttiin torstaina neljän aikaan iltapäivällä Travemündeen, missä lipunmyynti laivaan alkoi seitsemältä. Kun mentiin lipputiskille, kohtasimme siellä vähän kieliongelmia. He ymmärsivät meidän aikeet väärin ja siitä se show sitten alkoi.

– Ne ihmiset oli tosi ikäviä ja sanoivat suoraan, että meille ei ole mitään asiaa Suomeen. Yritettiin näyttää papereita, että me ollaan rahtiasialla, mutta eivät kuunnelleet. Sanoivat, että soittakaa paikalle vaikka poliisit, mutta laivaan ette pääse, Hyvärinen muistelee.

– He katselivat meidän autoa, höpöttelivät ja kysyivät että ollaanko me aviopari. Sanoin kuskille, että ihan sama mitä kerrot heille. Mä en nyt jaksa alkaa selittelemään, mitä me ollaan.