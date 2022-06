Kirpputorin myyjä kysyi Sadulta, kuuluiko pihassa ollut Volkkari hänelle – valvontakameran kuva hätkähdytti: "Kyllähän sitä luuli näkevänsä näkyjä"

– Hän näytti kameraa ja sanoi, että nyt se on tuolla nokallaan. Kyllähän sitä luuli näkevänsä näkyjä, kun palasin autolle, Satu sanoo MTV Uutisille.

Auto valui ojaan

– Osa kyseli, miksi vaihde ei ollut päällä, ja osa kertoi kuinka itselle on käynyt samoin. En sen kummemmin lähtenyt keskusteluun mukaan selittelemään.

Tarvitseeko vaihde olla silmässä?

Vaihteen kytkeminen on tärkeää, koska seisontajarru voi ajan saatossa menettää tehoaan, eikä jarruvaijerin katkeaminenkaan ole epätavallista. Seisontajarru saattaa myös epähuomiossa jäädä liian löysälle, jolloin se ei estäkään auton liikkumista kokonaan, vaan ainoastaan hidastaa sitä.

Auto pysyy parhaiten paikoillaan, kun seisontajarru on kytketty ja vaihde silmässä tai automaattivaihteisto asennossa P.

Älä luota pelkkään vaihteeseen

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kertoi MTV Uutisille muutama vuosi sitten , että on äärimmäisen tärkeää, ettei autoa jätetä pelkän vaihteenkaan varaan.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että seisontajarrun kunnosta on huolehdittava, sitä on käytettävä säännöllisesti ja se on kytkettävä riittävän tiukasti, Vesalainen alleviivasi.