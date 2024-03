Kirkon repivään kiistaan tarjotaan kahta rinnakkaista avioliittokäsitystä

– Realiteetit huomioiden esitys on minusta selkeästi eteenpäin menemistä, hän luonnehtii STT:lle.

Savonlinnan seurakunnan kirkkoherra Sammeli Juntunen puolestaan vastustaa piispainkokouksen esitystä. Juntusen mukaan esityksessä on periaatteellisia kirkon oppiin liittyviä ongelmia.

– Esityksessä avioliittokäsitystä laajennetaan sukupuolineutraaliksi. Millä tavalla se on kompromissi? Juntunen kysyy.

Esitys vaatisi kirkolliskokouksessa määräenemmistön

Avioliittokäsityksestä on käyty kirkon sisällä laajaa keskustelua, ja sitä koskevia kirkolliskokousaloitteita on tehty useita. Tiistaina käsiteltävä esitys on piispainkokouksen kanslian valmistelema.