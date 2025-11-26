Juuri nyt Avaa

Tauti voi aiheuttaa vaikeaa keuhkokuumetta. Tauti ei tartu ihmisestä toiseen, eikä vettä juomalla.

Legionella voi aiheuttaa ihmiselle infektion, jos bakteereja pääsee vedestä muodostuneiden aerosolien mukana hengitysteihin, esimerkiksi suihkussa.

Suihkuvesijärjestelmästä tullaan ottamaan kontrollinäytteet torjuntatoimenpiteiden jälkeen. Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran tulosten valmistuttua, aikaisintaan 8. joulukuuta.

Kiinteistöllä aloitetaan välittömästi torjuntatoimenpiteet. Terveydensuojeluviranomaisen tiedossa ei ole, että tapaukseen liittyisi sairastumisia.

Riskiryhmiin kuuluvien suositellaan välttämään käyntiä Kirkkonummen uimahallin suihkutiloissa löydöksen takia.

Kirkkonummen uimahallin miesten ja naisten pesutilojen suihkuvesissä on todettu legionellabakteeria, tiedottaa Kirkkonummen kunta .

Riskiä sairastua legionellan aiheuttamaan keuhkokuumeeseen ja taudin vakavuutta lisäävät korkea ikä, tupakointi ja perussairaus tai immuunipuute eli kehon heikentynyt puolustuskyky. Lapsilla tauti on harvinainen.