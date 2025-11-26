Riskiryhmiin kuuluvia suositellaan välttämään käyntiä uimahallin suihkutiloissa.
Kirkkonummen uimahallin miesten ja naisten pesutilojen suihkuvesissä on todettu legionellabakteeria, tiedottaa Kirkkonummen kunta.
Riskiryhmiin kuuluvien suositellaan välttämään käyntiä Kirkkonummen uimahallin suihkutiloissa löydöksen takia.
Kiinteistöllä aloitetaan välittömästi torjuntatoimenpiteet. Terveydensuojeluviranomaisen tiedossa ei ole, että tapaukseen liittyisi sairastumisia.
Suihkuvesijärjestelmästä tullaan ottamaan kontrollinäytteet torjuntatoimenpiteiden jälkeen. Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran tulosten valmistuttua, aikaisintaan 8. joulukuuta.
Näin legionella vaikuttaa
Legionella voi aiheuttaa ihmiselle infektion, jos bakteereja pääsee vedestä muodostuneiden aerosolien mukana hengitysteihin, esimerkiksi suihkussa.
Tauti voi aiheuttaa vaikeaa keuhkokuumetta. Tauti ei tartu ihmisestä toiseen, eikä vettä juomalla.