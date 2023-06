Luksuskylpylän vedestä löytyi vaarallista legionellabakteeria Rantasalmella – terveystarkastaja kertoo, mikä tilanne on nyt

Kylpylän vesijohtoveden ylläpitoklooraus on Järvisydämen tiedotteen mukaan aloitettu maanantaina 12. kesäkuuta. Kylpylä on pidetty normaalisti auki asiakkaille, sillä bakteeri löytyi suihkuvedestä, ei altaasta.

Valvontaa jatketaan

Ojasta allikkoon

Merisen mukaan kylpylätoiminnanharjoittajia on nyt ohjeistettu, että käyttöveden lämpötilaa on jatkossa pidettävä korkeammalla.

Merisen mukaan vastuu julkisissa tiloissa on aina toiminnanharjoittajilla, että esimerkiksi kylpylässä asioiminen on turvallista.

– Olisi hyvä tiedottaa ihmisiä ihan yleisestikin, että myös kotona tehtävät energiansäästötoimet voivat johtaa legionella-bakteerin syntyyn. Jos omakotitalo on rakennettu ennen vuotta 2007, lämpimän käyttöveden alin lämpätila on 50 astetta. Sitä uudemmissa 55.

Puhdistustoimet käynnissä

Pajusen mukaan asiakkailta on tullut jonkin verran kysymyksiä, mutta majoitusperuutuksia on tullut hyvin vähän.

– Kylpylässä on turvallista uida, mutta jos on astmaa tai muuta ongelmaa keuhkoissa, bakteeri saattaa tarttua höyryävästä suihkuvedestä. Muuten se on täysin turvallista, järvivesi on puhdasta ja kylpylässä voi olla, mutta kannattaa mennä majoitustiloihin suihkuun, joissa on oma vesijärjestelmä.