Talvella autossa pitää olla talvirenkaat, poliisi muistuttaa.
Kirkkonummella tiellä 51 on tapahtunut liikenneonnettomuus noin kello 12. Poliisi arvioi, että liikenne tulee olemaan tieosuudella poikki vielä useiden tuntien ajan.
Tarkempi paikka on noin kahden kilometrin päässä Kirkkonummen keskustasta Hangon suuntaan.
Onnettomuudessa oli osallisina puoliperävaunurekka ja henkilöauto. Molemmissa ajoneuvoissa oli kyydissä vain kuljettaja.
Poliisi kertoo, että ajoneuvot olivat ajamassa vastakkaisista suunnista, kun ne olivat törmätä toisiinsa. Kuljettajat onnistuivat kuitenkin välttämään törmäyksen. Liikenne on poikki, koska suistunut ajoneuvo on tukkinut tien.
Poliisin mukaan kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa, mutta poliisi muistuttaa noudattamaan varovaisuutta talvikeleillä.
– Keliolosuhteissa on tapahtunut äkillinen muutos ja liikenteessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Näissä olosuhteissa ajoneuvossa on oltava talvirenkaat.
Länsi-Uudenmaan poliisi on paikalla selvittämässä tilannetta.
Kiertoreittinä liikenne ohjataan Isosuontielle ja Kirkkonummen keskustan kautta. Tapahtumien tarkempi kulku ja syyt selviävät tutkinnan edetessä.