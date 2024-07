Kirjeenvaihtajan kommentti: USA on rakastumassa Kamala Harrisin nauruun – mutta kuka nauraa viimeisenä?

Johtoasema on kaksi prosenttiyksikköä eli virhemarginaalin piirissä, mutta se oli paras uutinen demokraateille kuukausiin.

New Yorkin kuntosalillani kaksi valkoista naista keskusteli voisiko Harrisin myötä musta nainen vihdoin nousta Yhdysvalloissa presidentiksi. Musta nainen vieressä puuttui keskusteluun ja huusi "voi ja nousee" ja kaikki nauroivat.

Tilanne on silti haaste republikaaneille, sillä heidän kampanjansa keskittyi "Sleepy Joen" eli "Unisen Joe " Bidenin iästä ilkkumiseen. Nyt yhtäkkiä huomio onkin energisessä nuoremmassa naisessa ja Trump on ainoa kisan seniori.

Vaikka Trumpin kampanja antoi ymmärtää, että ammutuksi joutunut Trump on sovittelevampi, joka haluaa yhdistää kansaa, sovitteleva sävy kesti vain hetken.

Mielenkiintoista "nauravassa Kamalassa" on se, että sen on tarkoitus olla loukkaus. Siis sen, että ihminen nauraa ääneen.

Akateemikot ovat tutkineet valtaapitävien naisten vaatimuksia yhteiskunnissa ja yhteenvetona monella tutkimuksella on se, että naispoliitikolle liika iloisuus on pahasta, mutta niin on liika vakavuuskin. Toisin sanoen, valtaa haluava nainen ei voi koskaan tehdä oikein.