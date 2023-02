Ukrainassa ratsattiin korruptiosta epäiltyjen viranomaisten koteja ja työpaikkoja – löytyi kalliita autoja ja hurja määrä käteistä

Korruptionvastaisia toimia on useasti vaadittu Ukrainalta ehtona taloudelliselle ja sotilaalliselle tuelle. Viime aikoina Ukraina on toivonut erityisesti kehittynyttä raskaampaa sotakalustoa, kuten taistelupanssarivaunuja, joiden toimittamista Ukrainalle tukee myös Suomi. Ukraina on myös toivonut F-16-hävittäjiä, mutta niiden toimittamiseen on suhtauduttu länsimaissa varauksellisesti.